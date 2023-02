D3B - Mercato | Quatre nouveaux joueurs ont signé à Givry où le noyau comporte désormais 24 éléments

Englué dans la lutte pour le maintien depuis la toute première journée de championnat, Givry savait qu’il devrait avoir recours au mercato pour tenter d’oublier le fiasco Damien Raths. Les nouveaux investisseurs du club, eux, n’ont pas hésité à tenir leurs promesses.

En effet, après Anas Boussate, Thierno Konate, Babacar Touré et Moussa Simaha, quatre autres joueurs ont paraphé un contrat en faveur des Canaris pour le second tour. Il s’agit de Rayan Haroun, un jeune médian de 17 ans qui arrive de la région parisienne sur les conseils de l’entraîneur Farid Ferhi. Arrive également de Paris un défenseur central qui répond au nom de Samba Coulibaly. Pour concurrencer Josef Rehak, revenu de Tchéquie, le club a enrôlé Cambercq Güler, un keeper qui arrive des Francs Borains.

Enfin, Givry a décidé de miser sur Yampi Mambo pour tenter de faire trembler les filets adverses. « C’est un centre avant qui va arriver dans la semaine en provenance de la Côte d’Ivoire », précise Daniel Closon, le directeur sportif du club.

3 transferts avortés

Par contre, certains mouvements sont tombés à l’eau. Il s’agit des transferts du fils de Daniel Closon, du frère de l’entraîneur et de Gungor, l’ancien de Durbuy. « Ce sera pour cet été. C’est dommage mais avec les huit joueurs transférés, on a maintenant un noyau de 24 éléments parmi lesquels Armel Body qui intègre définitivement le noyau. Il y a plus de qualité et plus de concurrence. C’est au terrain de parler maintenant. J’espère qu’on pourra se maintenir, une descente nous ferait perdre un an dans notre projet. Enfin, un an à condition de ressortir tout de suite de la P1, ce qui ne sera pas gagné d’avance… »

Les Canaris sont donc motivés mais restent réalistes.