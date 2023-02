La Cour des comptes dénonce la gestion calamiteuse de la comptabilité du Port Autonome de Charleroi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour bien comprendre ce dont on parle ici, un petit préalable s’impose. En Belgique, la Cour des comptes « exerce un contrôle externe sur les opérations budgétaires, comptables et financières de l’État fédéral, des Communautés, des Régions ainsi que des organismes publics qui en dépendent », est-il indiqué sur son propre site web. Là, elle vient de rendre un rapport sur le Port Autonome de Charleroi (PAC) et plus précisément sur la gestion de la comptabilité.

Et le moins qu’on puisse écrire, c’est que ce document est accablant. On peut y lire que, en 2020, « les subsides à recevoir étaient surestimés à concurrence d’un montant évalué à 7,4 millions d’euros. Il en va de même pour les subsides en capital à hauteur de 6,6 millions. »