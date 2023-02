Une maison et un appartement perquisitionnés à Maasmechelen dans le cadre d'une enquête néerlandaise

Les détectives ont perquisitionné une maison dans la Merelstraat à Proosterbos (Maasmechelen) et un appartement dans la Steenkuilstraat voisine. On ne sait pas si des personnes ont été emmenées et si des éléments incriminants ont été trouvés.

En tout état de cause, les perquisitions n'ont rien à voir avec l'enquête sur les récents attentats à la bombe artisanale. La police du Limbourg néerlandais a déclaré que des raids avaient effectivement eu lieu à Maasmechelen dans le cadre d'une enquête en cours chez ses voisins du nord. De plus amples informations pourraient être fournies par les Pays-Bas mercredi.