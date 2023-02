Miss Belgique 2023: voici les 13 candidates francophones!

1. Perrine Blampain, 22 ans, de Neufmaison, étudiante en stylisme . Hyper-photogénique, avec un physique (très) avantageux, Perrine a toutes les chances de terminer sur le podium. Pour elle, une bonne Miss doit être élégante, à l’écoute et avoir de l’empathie. Elle doit aussi être réfléchie et s’ouvrir au monde qui l’entoure.

Après 10 ans sans une Miss wallonne (la dernière était la Liégeoise Noémie Happart en 2013), est-ce que cette nouvelle édition nous apportera une belle surprise ? On l’espère en tout cas. Qui sont ces candidates francophones, quels sont leurs atouts et comment voient-elles le métier de Miss ? On vous dit tout… La finale sera à suivre sur le site www.sudinfo.be , en live, à partir de 20h30.

2. Lena Forseille, 18 ans, de Temploux, étudiante. Elle vit l’aventure sans se prendre la tête, quel que soit le résultat final. « Le concours m’a toujours intéressée et ma grand-mère était fan. Elle est décédée et j’ai eu envie de franchir ce cap. » Quand on lui demande les qualités que doit avoir une bonne Miss, elle n’hésite pas. « Elle doit être élégante et raffinée. Être belle, évidemment, mais aussi polie. »

3. Lara Viegas, 19 ans, de Nivelles, étudiante. « Pour la finale, je vais tout donner. Je me suis beaucoup détestée. J’arrive enfin à me trouver belle. En tout cas, je pense être capable de le faire. Pendant ce concours, j’ai rencontré de très belles personnes, entières comme je le suis. »

4. Noémie Rosato, 25 ans, de Nandrin, chargée des relations publiques pour le département Génie de la Défense belge. Celle qui a rencontré la ministre de la Défense il y a quelques jours estime que son métier est un atout. « Même moi, avant d’y entrer, je pensais que c’était réservé aux hommes. Je ne suis pas sur le terrain, je suis dans les bureaux et il y a autant d’hommes que de femmes. J’ai envie de partager ça : on peut travailler à la Défense et être féminine. »

5. Solyne Husson, 22 ans, d’Yvoir, vendeuse et serveuse. Pétillante et souriante, c’est Miss Bonne humeur. Pour elle, « une bonne Miss Belgique doit être humble, investie et rester humaine ». Comment va-t-elle se préparer pour peut-être remporter la finale du 11 février prochain ? « Je ne vais, en tout cas, pas changer ni montrer quelqu’un d’autre que moi. Je préfère gagner ou perdre mais en restant qui je suis vraiment. »

6. Valentine Roger, 19 ans, de Cuesmes, étudiante en arts. Valentine a Tatiana Silva comme modèle de Miss. « Elle est vraiment un exemple de ce que, petite, j’aurais voulu devenir. Elle fait une belle carrière en France. » Pour elle, une bonne Miss doit être « spontanée et montrer sa motivation. Ambitieuse aussi, ponctuelle et elle ne doit pas être jalouse des autres candidates ». Valentine bénéficie de l’expérience de sa sœur Camille qui a été finaliste il y a quelques années.

7. Silva Hakobyan, 25 ans, de Quaregnon, secrétaire administrative. « Je suis typée et je parle néerlandais car j’ai vécu 3 ans en Flandre, quand j’étais plus jeune. Je pense que c’est un atout. » Son modèle parmi les anciennes Miss ? « Je n’en ai pas. Je me fie à ma propre expérience qui m’a emmenée où je suis. »

8. Kessia-Simao Viera, 21 ans, de Verviers, étudiante. Celle que les autres finalistes appellent Beyonce ne se prend pas la tête. Pourquoi devrait-on voter pour elle le soir de la finale ? « Peut-être parce que j’ai des principes et des valeurs et que les gens qui me regardent pourraient s’identifier à moi. Je pense aussi être honnête, loyale et persévérante. Avant, je ne m’aimais pas. J’ai connu le harcèlement. Aujourd’hui, je suis fière de moi. J’aimerais que les autres femmes puissent se dire ‘Je peux le faire, tout est possible !’ ».

9. Leia Van Hove, 20 ans, de Franière, étudiante vétérinaire. Leia n’entend pas changer pour gagner, elle veut être reconnue pour qui elle est vraiment. Elle a pour modèles de Miss Julie Taton et Tatiana Silva, « deux Wallonnes qui ont eu un énorme parcours après le concours ».

10. Beyza Ozciftci, 21 ans, de Schaerbeek, esthéticienne. « Le concours m’a déjà permis d’évoluer, d’améliorer la confiance en moi et de pouvoir m’exprimer sur les causes qui me touchent. Une Miss doit, en tout cas, rester elle-même. Je vais tout faire pour donner le meilleur de moi-même », ajoute celle qui a été inscrite au concours par sa sœur. « Quand j’étais plus jeune, je n’avais pas confiance en moi donc je n’y avais jamais pensé mais maintenant que je suis dedans, j’apprécie les shootings, les défilés. »

11. Victoria Kembukuswa, 19 ans, de Waterloo, étudiante en sciences biomédicales. Son modèle ? Kedist Deltour, Miss Belgique 2021. « On s’est toutes identifiées à elle. Elle a été Miss, je me dis que je peux y arriver. »

12. Gwendoline Gouverneur, 22 ans, de Durbuy, diplômée en tant que maquilleuse. À la question de savoir quelles qualités doit avoir une bonne Miss Belgique, elle n’hésite pas. « Elle doit être à l’écoute, souriante et rester elle-même ». Sa Miss préférée ? « Chayenne, la Miss actuelle. Elle est très à l’écoute et est toujours là pour les filles. C’est un peu notre copine. »