Logements en Région bruxelloise: 621 plaintes et 300 logements déclarés inhabitables en 2022

« Il est très important que les postes vacants soient occupés le plus rapidement possible », fait valoir M. Verstraete. Le député vert conclut que le problème des marchands de sommeil et des logements insalubres à Bruxelles reste très important et qu’une approche plus forte est nécessaire. Il faut plus d’inspecteurs, des procédures de plainte plus accessibles et plus de logements de transit : il reste encore beaucoup de travail à faire, a conclu le député Groen.