Ce client était loin de s’imaginer ce qu’il allait découvrir en ouvrant le minibar de sa chambre d’hôtel: «C’était suffisant pour me faire perdre connaissance»

En voyage du côté de Las Vegas, ce client n’oubliera pas de sitôt son séjour au sein d’un hôtel de la cité américaine. En ouvrant le minibar de sa chambre, il n’est en effet pas passer loin de s’évanouir en découvrant les prix exorbitants des alcools, boissons gazeuses ou encore des snacks à l’intérieur. Parmi ceux-ci, il a notamment été frappé la somme de 31$ (soit 28 euros) pour une bouteille d’un litre d’eau. « C’était suffisant pour me faire perdre connaissance », a-t-il réagi auprès des journalistes du Sun. Mais le prix de l’article le plus cher revenait à la bouteille de 200 ml de Patron, qui revenait à 75 $ (69 euros).

« Ça n’a pas été facile de trouver ces prix », commente-t-il. « Il n’y avait pas de panneau imprimé à côté du réfrigérateur et qui avertissait que votre portefeuille allait être vidé plus rapidement qu’à la roulette russe ». Choqué par sa découverte, il a décidé de partager son histoire sur les réseaux sociaux et a suscité de nombreuses réactions.