Christophe Deborsu: ««RTL Info Signatures», ce programme manquait en milieu de semaine»

On a deux émissions d’actualité le dimanche qui sont « Ce n’est pas tous les jours dimanche « et l’« invité de Pascal Vrebos ». « RTL Info Signatures » est à mi-chemin, le mercredi. Je pense que ce type de rendez-vous manquait au milieu de la semaine. On a réellement réfléchi à cela. À RTL, ce qui m’a toujours épaté, c’est cette place accordée à l’actualité. En Europe, c’est unique d’avoir une chaîne privée qui soit tellement ouverte à cette actualité, en laissant la place à tous ceux qui la font. Je suis très fier de ça.

Le programme est réalisé en collaboration avec Sudinfo, Le Soir et DPG Media.

Oui. On a déjà fait des émissions avec différents médias, mais ici, c’est vraiment institutionnalisé avec ces trois partenaires presse. Cela leur permet de mettre en avant leurs plus grands talents. C’est bien aussi que ce soit Nord-Sud, parce qu’évidemment, ça nous permettra aussi d’avoir le point de vue de la Flandre qui représente 57 % de la population. C’est extrêmement enrichissant.

L’émission est divisée en deux. D’abord en télé et ensuite sur le web. Pourquoi ce choix ?

Ça correspond à une évolution. On voit que les réseaux sociaux captent une partie du public. Ça nous permet de revenir sur certaines questions en allant un peu plus loin. On fait aussi le débrief de l’interview et on pose des questions aux internautes. Enfin, la dernière partie se concentre sur les questions personnelles. Pendant 3 minutes, on passe en revue la vie de l’invité pour arriver à faire en sorte qu’on le connaisse plus.

Depuis 8 ans, vous animez aussi « Ce n’est pas tous les jours dimanche », vous n’êtes pas un peu lassé.