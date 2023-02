D’un club londonien à un autre: l’Italien Jorginho quitte Chelsea pour Arsenal

Le meneur de jeu italien Jorginho s’est engagé à Arsenal. Il arrive en provenance de Chelsea. Les deux clubs l’ont annoncé mardi.

Jorginho, 31 ans, évoluait à Chelsea depuis 2018 et son départ de Naples. Né au Brésil, Jorginho est arrivé en Italie quand il avait 15 ans. Il a été formé au Hellas Vérone, où il est resté jusqu’en 2014, à l’exception d’une saison en prêt à l’AC Sambonifacese en D4, en 2010-2011.

Jorginho a totalisé 213 rencontres, 29 buts et 9 assists sous le maillot de Chelsea, avec qui il a remporté l’Europa League 2019 et la Ligue des Champions 2021. Cette même année 2021, il avait gagné l’Euro avec l’Italie. Son rôle dans ces deux titres lui avait valu le trophée de Joueur UEFA de l’année et une troisième place au Ballon d’Or. En 2022, il avait ajouté la Coupe du monde des clubs à son palmarès.

Cette saison, il a disputé 25 rencontres (3 buts), dont 18 de championnat (2 buts), avec les Blues.

Arsenal est le solide leader de la Premier League alors que Chelsea pointe à une décevante 10e place.