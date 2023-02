La section du Hainaut de la Fédération Belge de Boxe vient de fêter son centenaire

Il y a un siècle, la Fédération Belge de Boxe créait sa section provinciale du Hainaut. Celle-ci fut fondée le 11 janvier 1923 à l’initiative des frères Zacharie et Emile Lejeune, Marchiennois d’origine et tenanciers de la Brasserie des Clubs à Charleroi.

Le porte-parole de la F.B.B. présentait alors le nouveau comité provincial… La présidence revenait à Arthur Delire, conseiller communal à Marchienne et ingénieur à l’usine des ACEC. Les trois vice-présidents étaient MM. Lejeune, rédacteur sportif au Journal de Charleroi, Hecq de Jumet et Heuze de La Louvière.

Le secrétaire était Georges Detaille, journaliste à la Gazette de Charleroi, alors que le trésorier était Joseph Hecq. Les membres étaient MM. Z. Lejeune, Bertrand, Mommaerts, Brimmé et Yernaux. MM. Bertrand, Baudour et Schmidt étaient proposés comme chronométreurs, les frères Hecq et M. Detaille comme arbitres, MM. Kustermans et Duquenne comme directeurs de combats, MM. Mommerts, Delire et Barbier comme juges. Les docteurs Malengraux de Charleroi, Mairiaux de La Louvière et Dandois de Jumet faisaient partie du corps médical.

À noter que cette section sportive regroupait également la lutte. À cette glorieuse époque, les meilleurs boxeurs hennuyers se nommaient Léo Darton et Pierre Charles, qui seront champions d’Europe quelques années plus tard. Il y avait aussi le poid léger gillicien Albert Poppe ainsi que les poids mi-lourds Franck Briscot de Marchienne et Sadi Devos de Ransart.