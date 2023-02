Test – «Vengeful Guardian: Moonrider!»: rétro-hommage pour un action plateformer furieux!

Le jeu nous plonge directement dans son univers rétro rendant parfaitement hommage aux action-plateformer 16 bits. Les influences de JoyMasher, le studio brésilien, à l’origine du titre, sont parfaitement assumées et raviront les nostalgiques du genre : « Nous nous sommes inspirés des jeux comme Shinobi, Hagane, Megaman et Megaman X », explique l’équipe. Le tout en apportant leur patte et leur histoire. Dans « Vengeful Guardian : Moonrider ! », on incarne un Moonrider qui se retourne contre ses créateurs pour mettre un terme à l’oppression deux la société humaine.

Un pitch simple et efficace qui permet d’entrer directement dans le cœur de l’action. Une action qui est nerveuse à souhait pour enchaîner les coups au travers les huit niveaux proposés. On sent la puissance et la rapidité d’exécution même s’il faut rester vigilant à chaque encablure sous peine d’être pénalisé d’un Game Over. L’exigence du titre n’est cependant pas ultra-punitive puisque notre Ninja Cyborg bénéficie de plusieurs barres de vie avant cet écran de fin.