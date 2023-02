Test – Forspoken: la déception qu’on n’avait pas prédit

Ce devait être l’un des jeux vidéo phares de la « next gen », celle de la PlayStation 5. Un premier teaser, surnommé alors « Project Athia », avait accompagné la présentation officielle de la nouvelle console de Sony, c’était il y a plus de deux ans déjà maintenant. Un monde ouvert riche, des déplacements rapides et stylés, une héroïne qui lance de puissants sorts… Ce jeu-là avait de quoi séduire toute la communauté Sony. Repoussé à maintes reprises, ce qui n’était déjà pas de bon augure, voilà que Forspoken, son véritable nom, sort enfin sur PS5 et PC.

On incarne ainsi Frey, une jeune new-yorkaise qui tente d’avancer dans la vie, de trouver sa voie, mais qui se retrouve davantage devant un juge ou face à un gang de voyous. Mystérieusement téléportée dans le monde d’Athia, elle doit combattre diverses créatures et autres monstres, afin de sauver cette contrée magnifique et, surtout, découvrir son véritable destin.