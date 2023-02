Mercato du SC Charleroi: avec Bayo et Stulic, les Zèbres ont frappé très fort offensivement

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Sporting de Charleroi sort indéniablement renforcé de son mercato hivernal. Si les plus pessimistes regretteront le timing tardif des arrivées, il est un fait certain que les Zèbres ont confirmé dans les faits leurs paroles récentes. « Le club sait pertinemment qu’il n’a pas le droit à l’erreur et visera des joueurs correspondant aux valeurs du club », pouvait-on lire dans un communiqué publié sur le site officiel du club le 10 janvier dernier. En allant rechercher Vakoun Bayo en prêt sec, le matricule 22 a donné les clés de son attaque à un joueur qui connaît bien la maison zébrée et qui n’a probablement jamais été aussi heureux sur le pré que dans la peau d’un Carolo. Et s’il est arrivé aussi tard dans cette période de transferts, c’est parce qu’il était impossible que Watford le laisse partir sans avoir au préalable recruté. Ce jeu de chaises musicales ne s’est mis en branle qu’en fin de semaine dernière, ce qui a permis à l’attaquant ivoirien de rejoindre la Belgique ce lundi afin d’y finaliser son retour.