Biopic de Michael Jackson: on sait qui incarnera le Roi de la Pop! Et il n’est pas étranger à la famille… (photo)

Le projet de biopic sur Michael Jackson avance ! Réalisé par Antoine Fuqua, le film aura pour vedette Jaafar Jackson, le fils de Jermaine, le frère du Roi de la Pop. Le jeune homme, qui chante depuis ses 12 ans (il a même sorti un premier single, « Got Me Singing, en 2019) jouera donc son propre oncle au cinéma, dans un long-métrage qui explorera son immense carrière en demi-teinte, depuis les Jackson Five jusqu’aux accusations de pédophilie. Un vrai « portrait en profondeur » de l’homme « compliqué » qu’il est devenu au fil des âges.

Lire aussi Michael Jackson: sa fille, Paris, fait de rares révélations sur le Roi de la Pop

La date de sortie de « Michael » n’a pas encore été annoncée, mais le cinéaste, à qui l’on doit déjà la trilogie « The Equalizer » et « Emancipation », a révélé que ce serait pour bientôt. « Mes premières réalisations dans le métier étaient des clips vidéo, et combiner la musique et le cinéma fait partie de ce que je suis », a-t-il aussi communiqué au Hollywood Reporter. « Pour moi, aucun artiste n’avait autant de puissance, de charisme et de génie musical que Michael Jackson. C’est en regardant son travail que j’ai été influencé pour mes propres vidéos. Lui, le premier artiste noir à être diffusé autant sur MTV. Sa musique et les images font partie de ma culture et avoir la chance de raconter son histoire à l’écran est irrésistible. »