La toute nouvelle chaudière de Wilfried ne fonctionnait pas: un technicien intervient et lui facture une réparation… plus chère que la chaudière!

Wilfried, de Saint-Trond trouve cela disproportionné. Il a dû payer plus à Van Marcke pour la réparation de sa nouvelle chaudière, que le prix qu’il avait déboursé chez Gamma lors de son achat. Pire encore ! Il explique que l’intervention du technicien n’y a rien changé. Résultat ? Le Belge a payé sa chaudière 299 € et on lui réclame une facture pour l’intervention… de plus de 300 €.

de videos

Il déplore la situation auprès de HBVL : « Le technicien de Van Marcke qui est passé a déclaré qu’il y avait trop de tension sur le tuyau vers la chaudière. L’homme a passé au maximum cinq minutes à travailler réellement. Il a livré une nouvelle résistance et est parti. Par la suite, j’ai reçu une facture d’un montant de 252 euros. J’ai immédiatement informé Van Marcke que ce coût était disproportionné par rapport au service fourni et j’ai payé 78 euros, pour la résistance. Je reçois maintenant un avis de défaut de paiement : 62 euros supplémentaires seront facturés, plus 4 euros d’intérêts de négligence ».