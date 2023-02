Guerre en Ukraine: Kiev estime que «les combats les plus durs sont à venir» avec une nouvelle offensive de la Russie

Dans le même temps, Oleksii Danilov n’exclut pas qu’une offensive russe se produise déjà dans les deux à trois semaines qui viennent. «Moscou se prépare à une escalade maximale», selon lui. Il affirme que de nouvelles unités sont actuellement constituées et entraînées côté russe. Il évalue le nombre de soldats russes qui se battent en Ukraine à quelque 320.000, dont environ la moitié pourrait prendre part à une nouvelle offensive.

«Nous avons déjà fait un long et difficile parcours mais je pense que le pire est à venir», probablement dans les deux ou trois mois qui viennent, déclare mercredi Oleksii Danilov, secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale d’Ukraine, dans une interview diffusée sur la chaîne britannique Sky News. Il estime que les mois à venir seront décisifs dans la poursuite du conflit.

Les responsables ukrainiens brandissent depuis des semaines la menace que constituerait un nouvel assaut de l’armée russe et réclament plus de soutien en armement de la part des pays occidentaux. Kiev a obtenu la semaine dernière d’être livré en chars de combat mais ceux-ci n’arriveront au plus tôt que fin mars.