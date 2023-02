Guerre en Ukraine: la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, exclut la livraison «actuellement» de F-16 à l’armée ukrainienne

Ce «paquet» comprend, «en réponse aux besoins exprimés par les Ukrainiens et en concertation avec les alliés au sein du «groupe de contact Ukraine», des missiles anti-aériens AMRAAM et anti-chars, des véhicules blindés LMV, des camions Volvo, de l’armement (des mitrailleuses et des grenades) et des munitions. Une partie proviendra des stocks de l’armée belge, alors que l’autre sera achetée à des entreprises belges du secteur de l’armement.