«Titanic»: ces autres acteurs qui auraient dû jouer Rose et Jack Le chef-d’œuvre de James Cameron ressort en salle ce 8 février, en version 3D remastérisée, pour le plus grand plaisir des anciens fans. En attendant, saviez-vous que Kate Winslet et Leonardo DiCaprio n’étaient pas les premiers choix du réalisateur ?

Par Jean-Jacques Lecocq

Ce 8 février, « Titanic » revient donc au cinéma, cette fois pour fêter le 25e anniversaire de sa première sortie en Europe. Encore ? Oui. James Cameron avait déjà peaufiné une première ressortie de son chef-d’œuvre en 2012, pour les cent ans du naufrage du mythique paquebot. Il s’agit même de la quatrième salve, si on compte celle des 20 ans du film, en 2017, limitée aux USA. Notre petit doigt nous dit que, dans cinq ans, on pourra en reprendre encore une louche… Lire aussi Jack aurait-il pu survivre avec Rose dans «Titanic»? Une étude commandée par James Cameron donne enfin la réponse! de videos Et la question, chaque fois : est-ce qu’on retourne le voir ? La réponse : oh, oui ! On vous en donne toutes les raisons, ainsi que les secrets de fabrication de ce film culte dans le Ciné-Télé-Revue qui sort ce jeudi en librairie. En attendant, saviez-vous que Kate Winslet et Leonardo DiCaprio n’étaient pas les premiers choix du réalisateur ?

Qui pour incarner Rose et Jack ? En 1996, c’est un long roman d’amitié qui commence entre Leonardo DiCaprio, 22 ans, et Kate Winslet, 21 ans, alors loin d’être des stars. Kate a été repérée dans une série britannique, « Dark Season », et a eu des rôles remarqués dans « Créatures célestes » et surtout « Raison et sentiments ». Leo a été la même année, en 1993, le fils de Robert De Niro dans « Blessures secrètes » et le petit frère de Johnny Depp dans « Gilbert Grape », mais ces films n’ont pas eu un grand retentissement public.

Lire aussi kate-winslet-et-leonardo-dicaprio-tres-proches-aux-oscars-sourires-compliments-e Les acteurs que James imagine pour jouer Jack et Rose sont au départ plutôt Matthew McConaughey et Gwyneth Paltrow. Le premier est vite délaissé, car, comme Tom Cruise, le réalisateur le juge déjà trop âgé pour cette histoire d’amour à la Roméo et Juliette. Paltrow, par contre, plaît beaucoup au cinéaste.

Mais dès le premier essai, l’alchimie va fonctionner. Kate, passionnée par le scénario, a quasi harcelé James Cameron pour qu’il lui donne sa chance, Leo, lui, était moins convaincu. À sa première rencontre avec le cinéaste, il a tout juste survolé le script et prend mal que Cameron veuille lui faire passer un essai ! Saisissant les feuillets, il lui dit : « Quoi, j’ai vraiment besoin de lire ça pour avoir le rôle ? » Cameron, qui n’est pas du genre à se laisser impressionner, lui répond : « Oh oui ! C’est une énorme production, ça va prendre deux ans de ma vie, vous pourrez jouer cinq autres rôles pendant que je serai en post-production. Je ne vais pas prendre la mauvaise décision de casting maintenant. Alors, vous vous asseyez sur vos fesses et vous lisez votre partie si vous voulez obtenir le rôle. » Il s’agit de la scène de nu, où Jack dessine Rose. Leo râle, mais Leo s’exécute, et Leo impressionne.