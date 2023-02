Découvrez la nouvelle présentatrice de la météo à la RTBF qui remplace Daniela Prepeliuc, et son visage vous est familier (photos)

Depuis fin novembre, Daniela Prepeliuc a quitté la RTBF et donc aussi la météo pour se consacrer aux activités de sa société qu’elle a créée il y a un peu plus d’un an. Il fallait donc lui trouver une remplaçante pour renforcer l’équipe de présentateurs qui font la pluie et le beau temps sur le service public. Et on sait désormais qui prendra sa place.

Il s’agira de Nathalie Guirma. Elle présentera son premier bulletin météo le 21 février prochain. Un choix somme toute assez logique puisque l’animatrice française est déjà aux commandes, en alternance avec Jonathan Bradfer, de « Quel temps pour la planète ? » diffusé tous les jours en semaine avant… le bulletin météo et le JT de 13 h.