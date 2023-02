Un «tueur silencieux» était caché dans la maison de Christian: le jeune papa de 26 ans était en bonne santé, il s’en est malheureusement allé

Christian, Kendra et leurs deux enfants ont été frappés par l’ouragan Ian en septembre dernier en Californie. Leur maison a été complètement inondée et en quelques jours, de la moisissure s’est formée chez eux. C’est, selon Kendra, la cause de la mort de son homme, âgé de 26 ans. Christian s’en est malheureusement allé le 2 janvier dernier, après avoir été victime de deux crises d’asthme nécessitant une hospitalisation.

Si Kendra voyait bien que ce qu’elle considère comme un « tueur silencieux » se développait dans sa maison, elle avait pourtant été rassurée par l’Agence fédérale de gestion des urgences. Selon eux, leur propriété était « sûre » pour y vivre.