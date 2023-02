Inondations en Wallonie: la Croix-Rouge a distribué quatre millions d’euros aux sinistrés des inondations

L’aide est apportée sous la forme d’une allocation cash et peut être affectée à tout type de dépenses.

«Fin de l’année 2022, la Croix-Rouge de Belgique a rassemblé toutes les informations disponibles pour contacter directement tous les ménages sinistrés des communes les plus affectées (identifiées comme telles par la Région Wallonne, NDLR)», explique le directeur de la cellule Inondations de la Croix-Rouge de Belgique, Franck Gorchs-Chacou. «Un courrier postal a ensuite été envoyé avec un formulaire simple à remplir en ligne ou à renvoyer par envoi postal gratuit pour bénéficier de l’aide. (...) D’autres moyens de communication ont été déployés pour toucher les ménages non identifiés et il était aussi possible de solliciter l’aide sans avoir reçu de courrier. Cela concerne environ 2.000 demandes».