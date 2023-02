«Tes enfants vont les voir ces vidéos»: Amandine Pellissard, de TF1 à une plate-forme X, se défend cash dans «TPMP» La mère de huit enfants, qu’on a suivie dans « Famille XXL » sur TF1, était présente sur le plateau de « Touche pas à mon poste ! » pour réagir à la polémique concernant sa nouvelle activité de créatrices de vidéos hot. Clash en cascade au menu !

Par A.S.

Les Pellissard aiment jouer avec les X… On les avait laissés sur TF1 au milieu de leur marmaille en nous expliquant avec le sourire que non, huit enfants, c’est pas la galère, c’est que du bonheur ! Et voilà qu’on les a retrouvés sur le Net, dans une vidéo YouTube de JeremStar, confiant qu’ils n’ont pas quitté les écrans. Amandine et Alexandre Pellissard se sont trouvés une nouvelle activité plus lucrative qu’un passage télé. Désormais, ils réalisent des vidéos hot à la demande pour la plate-forme payant accessible aux plus de 18 ans.

Depuis le début de cette reconversion, ils ont gagné plus de 26 000 euros. La vidéo d’Amandine en tenue d’Eve ou des ébats du couple sont vendues entre 50 et 150 euros, tout dépend des desiderata du client. A Jeremstar, Amandine Pellissard confiait que cette activité avait redynamisé la sexualité de leur couple et « qu’on peut être mère et femme ». Le clou du reportage était leur collection d’accessoires SM planqués sous le canapé familial. Car c’est là où les enfants regardent les dessins animés que sont tournées les séquences réservées à un public averti.

Aussitôt mise en ligne, la vidéo de JeremStar a fait parler d’elle. Les critiques sur les conséquences de cette « activité » sur les enfants ont été les plus nombreuses. Certains internautes ont même crié haut et fort que les services sociaux devraient ôter la garde de leurs enfants aux Pellissard. Aux premières loges de cette levée de boucliers, il y avait bien sûr les chroniqueurs de « Touche pas à mon poste ».

En bon maître du buzz, Cyril Hanouna a donc invité le couple Pellissard, venu avec son fils aîné Léo, parfaitement au courant de la vie nocturne de ses parents, a usé de son droit de réponse sur le plateau de TPMP hier 31 janvier. Comme on pouvait s’y attendre, il y a du clash en cascade.

« Tes enfants vont les voir ces vidéos », a affirmé Raymond Aabou. Et Amandine Pelissard de répondre : « Tu t’es fait plaisir hier soir, c’est bon, t’es triste de quoi ? T’as juste la rage, de toute façon tu n’aimes personne », a hurlé Amandine, avant de s’en prendre à Guillaume Genton. « Tu étais bien content au mois d’août que je fasse des stories gratuitement sur ton émission de radio qui sortait au mois de septembre. Stop l’hypocrisie », a-t-elle continué.

Elle n’a pas épargné non plus Géraldine Maillet : « Et Madame la puritaine la bien-pensante, c’est pareil. Vous parlez que mes gosses vont se faire tabasser dans la cour d’école, je vais vous poser un contre-exemple tout simple. Le porno c’est accessible aux plus de 18 ans, le football c’est quelque chose qui concerne tous les gamins. »

Même Kelly Vedovelli en a pris pour son grade : « Non mais toi qui dis que mon fils va finir avec un gode dans la main le soir, mais de quoi tu parles Barbie ? T’as des enfants ? Lancer des propos comme ça c’est inadmissible. Vous êtes avec vos pancartes à juger. C’est honteux ce que vous faites. »