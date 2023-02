Un père pète les plombs et frappe son bébé de sept semaines qui n’arrête pas de pleurer: le tribunal de Mons lui inflige une peine de 40 mois de prison avec sursis

Devant se rendre à ses cours de promotion sociale vers 8h30, Alice, la maman de Aude, confie son bébé à son compagnon, père biologique de la petite. Il doit lui donner le biberon et la mettre au berceau. Mais le bébé commence à pleurer, et lui, qui vient de cesser tout récemment de prendre son traitement médicamenteux pour soigner ses problèmes psychologiques, craque. Il frappe la petite au visage, il l’empoigne en la serrant par les poignets et les chevilles, il la projette sur un lit… Une amie de la maman arrive. Elle est alertée par le visage gonflé du bébé. Il est alors 11h30, ce 17 octobre 2022. Elle emmène le bébé à l’hôpital Ambroise Paré à Mons. Une enquête est aussitôt mise en route.

Dans un premier temps, Michel (tous les prénoms sont d’emprunt) prétend que dans ses bras, la petite fille lui a donné un coup de tête, suite auquel il l’aurait lâchée, provoquant sa chute accidentellement. Mais le bébé n’a pas encore la maturité pour faire ce genre de mouvement. L’explication du père est donc invraisemblable…