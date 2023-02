Coronavirus: l’Autriche lèvera toutes les mesures Covid le 30 juin

Ainsi en a décidé le gouvernement mercredi. Dès le 30 avril, il ne sera plus obligatoire de porter un masque dans les hôpitaux et maisons de repos et, au 30 juin, toutes les réglementations particulières de lutte contre le Covid cesseront d’être en vigueur.

Le SARS-CoV-2 ne sera plus considéré comme une maladie à signaler et il ne sera plus imposé aucune restriction aux personnes porteuses du virus.