Geoffrey et Kimberley vivent un enfer depuis leur emménagement à Visé: «Après quelques jours, j’ai commencé à remarquer que quelque chose clochait»

« Après quelques jours, j’ai commencé à remarquer que quelque chose clochait au niveau de l’électricité qui déraillait complètement. J’ai tout d’abord fait venir un électricien. Finalement, il a découvert un souci de perte de tension. Sur mon compteur, il n’arrivait que 215 volts, au lieu de 230 volts », explique Geoffrey. Et forcément, cela a un impact sur l’utilisation d’appareils électrique, ainsi que sur la lumière dans leur habitation… et surtout sur leur facture.

Depuis un an, Geoffrey et Kimberley ont accueilli leur petite fille, Rosa. Désormais à trois, le couple a décidé de déménager. C’est en octobre qu’ils ont trouvé une nouvelle maison à Visé. Sauf qu’ils vivent un enfer depuis leur emménagement, comme ils l’expliquent auprès de RTL-Info.

Une situation que le jeune boucher déplore : « Mon quotidien est vraiment devenu un enfer. Quelquefois, la lumière s’accentue, puis juste après elle diminue. J’ai l’impression d’être dans une discothèque. Ça nous tend et ça crée des tensions pour rien. Plus le problème stagne, plus ça devient oppressant ».

RESA, le gestionnaire de réseau dans la Province de Liège, a été alerté par le couple. Malheureusement, Geoffrey et Kimberley devront prendre leur mal en patience. Un porte-parole explique en effet à nos confrères que « ce genre de problème nécessite une prise en charge plus longue qu’une simple réparation. Un test sera fait pour se rendre compte de l’état du réseau dans l’entièreté de la rue concernée. Si on se rend compte que c’est un problème de puissance de réseau, et qu’on ne sait rien faire, c’est notre bureau d’étude qui reprendra la main ».