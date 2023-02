Bientôt un code de déontologie pour les membres des cabinets fédéraux

Le code énonce les principes fondamentaux de la déontologie et de l’éthique, ainsi que les règles de conduite à observer dans l’exercice d’un mandat public, et donc à l’avenir par les membres de cabinet, comme les principes fondamentaux (intérêt général, égalité et dignité) et les règles de comportement (intégrité, conflits d’intérêts, présents et avantages divers, compétence et qualité des prestations, déclaration de mandats, indépendance et incompatibilités, respect des lois et des règles applicables, respect de la vie privée, transparence, confidentialité et discrétion, obligations après le mandat).