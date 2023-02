La fête d’anniversaire tourne au cauchemar à Binche: Laurent est séquestré, humilié et tabassé par ses trois «copains»… «Ça a dérapé», reconnaissent-ils

Le 25 septembre, à 6 heures du matin, Laurent se présente à la police de Binche, il porte des traces de coups au visage et il vient dénoncer les faits dont il vient d’être victime de la part de 3 individus qu’il connaît pour consommer parfois de l’alcool et de la cocaïne avec eux. Son récit fait froid dans le dos comme l’a rappelé le substitut Jérôme Brichet : « Les 3 hommes sont arrivés vers 2h40 du matin, bien éméchés, pour « faire la fête », une fête qui a très vite dégénéré. Laurent a reçu des claques, des coups, on lui a barbouillé du beurre sur la tête, on lui a craché dessus, on a voulu l’obliger à se mettre en slip, on lui a volé son téléphone et le contenu de son frigo, on lui a cassé sa télé et sa vaisselle, on l’a séquestré chez lui en le menaçant de l’égorger comme un cochon ou de le jeter dans le canal s’il se plaignait à la police… »

Un anniversaire trop arrosé

Les trois hommes ont été interrogés par le tribunal. Ils expliquent qu’ils fêtaient le 42e anniversaire de Joël dans un bar binchois et que, quand les cafés ont fermé, ils ont décidé de poursuivre sur leur lancée chez Laurent qui habitait non loin. « C’est là que ça a dégénéré, disent-ils en chœur, car Laurent, à la base, c’est un ami, mais quand il est sous influence, il déconne, il ment et il dit des mensonges sur les autres, sur les femmes et les mères des autres… On était fâchés car on a découvert qu’il se droguait parfois en présence de ses enfants et les enfants, c’est sacré… Alors on l’a un peu bousculé ». Ils reconnaissent une ou deux claques, les dégradations mobilières, le beurre dans les cheveux et surtout, ne pas s’être opposés aux autres. Mais nient la séquestration. Quatre mois plus tard, ils sont toujours en détention préventive.