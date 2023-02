Le CHRSM Site Sambre sensibilise à la consommation d’alcool dans le cadre de la Tournée Minérale

Le mardi 7 février de 9 à 15h, des professionnels spécialisés informeront et sensibiliseront les visiteurs, patients et membres du personnel du CHRSM Site Sambre à la problématique de l’alcool. L’initiative est menée par l’unité psychologique du CHRSM, le Centre Zéphyr (service d’aide et de soins s’adressant aux personnes souffrant d’addiction et à leurs proches) et l’association Excepté Jeunes (sensibilisation contre les assuétudes et pour la sécurité routière).

Différents stands seront proposés : simulateur d’ivresse, parcours avec des cônes, alcool vision, binge drinking, quizz, recettes de mocktails, etc. « Le temps de s’interroger sur sa consommation durant ce mois de février constitue une belle opportunité d’évaluer sa relation à l’alcool et de diminuer quelque peu sa consommation globale et les risques sanitaires qui y sont liés, sans jugement et sans contrainte », estime l’établissement hospitalier.