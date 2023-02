Les Belges ont voyagé autant à l’été 2022 qu’avant la pandémie

Au total, les Belges ont entrepris près de 9 millions de voyages durant le troisième trimestre soit quasi autant qu’à la même période en 2019, dernière année avant l’irruption de la pandémie de coronavirus. En comparaison avec la moyenne des troisièmes trimestres des années 2016 à 2019, les Belges ont même voyagé presque 6% de plus au 3e trimestre 2022.

Les destinations nationales restent en hausse, mais plus de 800.000 voyages avaient une destination hors Europe.

Le nombre de voyages à l’étranger augmente également légèrement (+1,2%) mais ne représente «plus que» 77% des voyages du 3e trimestre contre 80% entre 2016 et 2019. Par contre, les Belges ont repris goût aux longs voyages puisqu’ils ont entrepris plus de 800.000 périples hors de l’Europe, soit 12% de plus de que sur la période 2016-2019.