Le trafic ralenti ce mercredi matin par des policiers mécontents à Manage: «Si nous ne sommes pas entendus, nous durcirons nos actions»

Ce mercredi matin, de 7h à 9h, une action syndicale en front commun a été menée par des policiers devant l’Hôtel de police de Manage. Les policiers dénonçaient un manque de respect à quatre niveaux. « Il y a tout d’abord le respect des accords signés concernant les révisions barémiques. Nous pensons aussi au respect par la restauration de l’attractivité du métier de policier ! Mais ce n’est pas tout. Nous demandons une réelle protection médicale et juridique pour les policiers victimes d’actes de violence ! Et enfin, il y a le respect par rapport à un départ à la pension qui tient compte de la particularité du métier de policier », nous a indiqué Philippe Bailly, président provincial et mandataire permanent du SFLP Police.

Les policiers ont distribué des tracts. - DR