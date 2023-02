Rachid Méziane, qui assurait l’intérim, confirmé à la tête des Belgian Cats jusqu’en 2024

Le Français assurait l’intérim depuis le licenciement de Valéry Demory, dont il était l’assistant, en novembre dernier. Pascal Angillis et Jill Lorent intègrent le staff des Cats comme adjoints.

Méziane avait rejoint le staff de la Belgique en février 2022 pour le tournoi de qualification à la Coupe du monde. Après le licenciement de Demory, il avait pris la tête de l’équipe pour les deux matchs de qualification à l’Euro contre la Macédoine du Nord et la Bosnie-Herzégovine, en novembre. «Rachid a brillamment conclu la mission en novembre», a déclaré le directeur général des Belgian Cats, Koen Umans. «Sur et en dehors du terrain, il y a un bon déclic avec le groupe de joueuses. Nous avons donc pleinement confiance en ses capacités à amener ce groupe à un niveau supérieur dans les années à venir.»

«Avant tout, je suis extrêmement reconnaissant pour cette fantastique opportunité», a confié Méziane. «C’est formidable de gagner la confiance du personnel, des joueurs et de l’équipe de direction. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de motivation pour tirer le meilleur parti de ces joueuses au cours des prochaines années. Je suis impatient de commencer ce défi.»

Dans sa carrière, Méziane a entraîné Nice, Montpellier et, depuis 2019, Villeneuve D’Ascq. Il a aussi été adjoint en équipe de France entre 2014 et 2021.

La fédération a annoncé également les noms de ses nouveaux adjoints: Pascal Angillis et Jill Lorent. Angillis, 50 ans, a notamment dirigé le Spirou Charleroi, Limburg United et Castors Braine. Il a été adjoint chez les Cats, en 2012, avec Benny Mertens comme entraîneur principal, ainsi que chez les Belgian Lions, travaillant avec Eddy Casteels entre 2013 et 2015. Lorent, 35 ans, a commencé sa carrière comme assistante de l’équipe B masculine à Louvain. Elle a ensuite travaillé comme assistante de l’équipe A en BNXT League et dirige, depuis cette saison, l’équipe B.

Si la Belgique se qualifie, Méziane dirigera donc les Cats lors de l’Euro 2023 et les Jeux Olympiques 2024.

La Belgique se déplacera en Allemagne le 9 février et en Macédoine du Nord trois jours plus tard en qualification à l’Euro.