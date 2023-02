Comment le MuMa du Havre s’est hissé parmi le top 5 des musées français

Transparent, il s’avance avec son esthétique légère à l’entrée du port du Havre. Fièrement. Il a de quoi. Le musée d’Art moderne André-Malraux, devenu MuMa en 2011, accroche la lumière. Il est cité par de nombreuses personnalités. Dont Christophe Ono-dit-Biot . L’enfant du pays, devenu écrivain célèbre, cite le premier musée construit dans la France d’après-guerre pour sa collection d’œuvres. Et parce qu’il y retrouve des toiles peuplées d’endroits où il plongeait plus jeune.

La photographe Jacqueline Salmon , fidèle du musée, affirme qu’il « fait partie des plus intéressants de France ». Avec des commentaires élogieux dans les guides touristiques et une fréquentation en hausse depuis vingt ans, le MuMa est devenu the place to be et est entré dans la cour des grands.

Le MuMa a acquis sa notoriété de par son architecture et l’équilibre donné entre les collections et l’environnement - Photo Boris Maslard/Paris-Normandie

Entre 1999 (date de sa rénovation) et 2004, il attirait 55 000 visiteurs par an. En 2022, ils ont été près de 100 000 à en franchir la porte. Que s’est-il passé ? « Il devait contribuer au rayonnement du Havre », se souvient Chantal Ernoult, adjointe à la culture de 2001 à 2014. « L’ambition de la Ville était de lui donner une visibilité au niveau régional, national et international », affirme la conservatrice et bientôt retraitée Annette Haudiquet, qui quitte ce « merveilleux outil doté d’une situation de rêve et d’une histoire », après plus de vingt ans aux manettes.

Un passage remarqué servi par une série d’événements qui ont accéléré la notoriété du musée. En 2004, Hélène Senn-Foulds fait don de 200 œuvres de son grand-père havrais, Olivier Senn. Les impressionnistes Renoir, Sisley, Monet, Pissarro, Degas et les postimpressionnistes Cross, Bonnard, Vallotton ont enrichi une collection déjà dense. Devenu le premier musée de province pour ses fonds impressionnistes avec 430 œuvres sur un ensemble de 4 000, le MuMa est repéré pour ses pépites du XIXe siècle.

« Offre singulière »

Ce legs dont « rêve tout conservateur » a été suivi en 2005 par le classement de la cité océane au patrimoine mondial de l’Unesco qui a piqué la curiosité des visiteurs et conquis de nouveaux publics. En dehors des Normands (45 % dont 30 % de l’agglo havraise), les Franciliens (à plus de 20 %) et les étrangers viennent plus nombreux au fil des ans.

La participation au festival Normandie Impressionniste dès 2010 donne au musée une nouvelle dimension : expositions plus ambitieuses, communication et mécénat plus larges. En 2017, le 500e anniversaire du Havre couplé à une nouvelle programmation estivale avec une affiche à la fois décalée et prestigieuse (Pierre et Gilles et l’exceptionnel prêt du tableau Impression, soleil levant de Monet) apportent la touche ultramoderne au lieu auréolé d’une image positive.

Peint au Havre, le tableau «Impression, soleil levant» de Claude Monet avait été prêté au musée - Photo Boris Maslard/Paris-Normandie

« Plusieurs rendez-vous ont permis aux Havrais de regarder leur ville autrement », justifie, modeste, Annette Haudiquet qui, aux yeux de Sylvain Amic, l’ancien directeur des musées rouennais, parti au ministère de la Culture, « s’en va après une belle performance et une offre singulière ». De celles qui ont été remarquées grâce à un travail basé sur la variété des collections.

Petite superficie, grande réputation

Cette touche personnelle marque ce musée face à la mer. « La conservatrice a su exploiter le potentiel local en mêlant les arts contemporains et anciens, en prenant des risques », remarque Éric Biétry-Rivierre. C’est ce pas de côté, avec des thèmes innovants et des catalogues réguliers, qui a placé le MuMa à ce niveau. « Les thèmes de la vague ou du vent, c’est rare et audacieux », souligne Jacqueline Salmon.

Chantal Ernoult et Françoise Queruel, présidente de l’association des Amis du musée, remarquent que « le public apprécie la résonance des œuvres avec l’environnement ». Ici, on raconte une histoire. Grâce aussi à des prêteurs généreux, des coproductions (choix pionnier il y a vingt ans), des conférences, des performances d’artistes locaux. Et un budget « pas si médiocre » à hauteur de 650 000 € (fonctionnement sans le personnel). Un petit musée en superficie (4 000 m²) n’empêche pas une grande réputation.

INFOS PRATIQUES. Musée d’art moderne André-Malraux (MuMa), boulevard Clemenceau, au Havre. Un billet (entre 6 et 10 €) permet de voir l’ensemble du musée. Gratuité le premier samedi du mois, lors de la Nuit des musées (mai), le 14 juillet, pendant les Journées du patrimoine (septembre) et lors de la Nuit du tourisme (octobre).

Le MuMa en quelques dates

– Inauguré en 1945, le premier musée du Havre, à l’angle de la rue de Paris et du quai Southampton, s’enrichit dès 1900 grâce à une collection de beaux-arts.

– Détruit en 1944, le musée voit ses sculptures disparaître et réussit à préserver ses 1 500 toiles.

– Repensé et reconstruit dès 1952, le nouveau musée situé sur le front de mer sud est conçu en aluminium, verre et acier avec différents espaces ouverts à tous pour les conférences, le cinéma, les concerts…

– Inauguré le 24 juin 1961 par André Malraux, le « phare culturel » est présenté comme le symbole de « l’engagement de l’humain » pour la culture. La Maison de la culture quitte le musée en 1967.

– Restructuré entre 1993 et 1999 à cause de dégradations extérieures et d’un manque de place à l’intérieur, le musée est repensé et revalorisé pour ses atouts architecturaux.