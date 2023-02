Terrible mésaventure pour Angelina qui a payé près de 8.000€ d’acompte pour sa nouvelle cuisine, comme une vingtaine de clients: «On se sent arnaqués, le gérant le savait déjà»

« On devait redéfinir la date par téléphone ». Mais fin janvier : « Surprise ! Impossible de les joindre. » La semaine dernière, la cliente se rend alors zone du Chemin-Vert, où siège l’enseigne calaisienne. Mais pas un chat, un simple « fermée temporairement » placardé sur la porte d’entrée comme réponse. « J’ai eu la puce à l’oreille », témoigne-t-elle à La Voix du Nord.

Sa cuisine équipée, Angelina l’attendait avec impatience. La Balinghemoise avait passé commande en octobre-novembre 2021 chez Schmidt Calais, rapporte nos confrères de La Voix du Nord. « Au début, ça s’est bien passé ». La cliente se rend à plusieurs reprises chez le commerçant pour finalement signer un bon de commande et verser un acompte de 7 650 € le 25 septembre 2021, pour une cuisine d’une valeur de 11 129 €. Ne restait plus, pour la mère de famille, qu’à attendre l’équipement, dont la livraison était estimée au 6 février 2023.

Le 25 janvier, elle poste un appel à témoin sur Facebook. Le soir-même, la Balinghemoise (comme plus d’une vingtaine d’autres clients à notre connaissance) reçoit un mail officiel de « l’équipe Schmidt Calais » annonçant la fermeture « temporaire » du magasin. « Ce n’est pas du tout professionnel. Ils auraient pu au moins nous prévenir personnellement », ajoute un client guînois dont la livraison de la cuisine est prévue pour mi-mai 2023.

« On se sent arnaqués, victime d’une escroquerie »

Près de 90 dossiers comme le sien seraient en attente depuis la fermeture du magasin, confirme La Voix du Nord. « Cette cuisine, mon épouse l’a confectionnée », raconte Baptiste*, un acheteur nordiste, qui a versé un acompte de 3 600 € (sur 13 800 €) en mai 2021, pour une livraison en 2023. « On se sent arnaqués, victimes d’une escroquerie. Surtout quand on a su qu’en décembre, le gérant savait déjà qu’il allait fermer. »