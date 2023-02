« Les hasards exagérés » : le premier roman de la Rouennaise Baya Streiff bientôt adapté au cinéma ?

La réalité de Baya Streiff est en train de dépasser sa fiction ! Comme pour son héroïne, Mona, dont la vie est jalonnée de hasards exagérés – ces signes qu’elle lit comme des marqueurs puissants qui transforment son destin –, la nouvelle écrivaine aurait complètement pu passer à côté de la rencontre. Celle qu’elle a faite avec Philippe Faucon , le réalisateur, scénariste et producteur français, doublement césarisé en 2016 pour son film Fatima (meilleur film français de l’année et meilleure adaptation), à l’occasion d’une avant-première suivie d’un débat, organisée à l’Omnia, en septembre 2022.

L’histoire que la vie est en train d’écrire à Baya Streiff surpasse ses rêves les plus fous. « Le seul accroc dans mon conte de fée, c’est que je suis obligée de reporter l’écriture de mon deuxième roman… », s’amuse la Rouennaise, qui a encore du mal à assimiler ce qui lui arrive. Son premier roman, Les hasards exagérés, qu’elle a autoédité à l’été 2021, ne cesse de lui apporter des bonnes surprises. D’abord, ce sont les éditions 7e Ciel qui l’ont repérée quelques mois après l’apparition de son ouvrage sur la plateforme de la Fnac. La jeune maison d’éditeur du Loiret lui a alors offert un accompagnement précieux pour la diffusion et la promotion de son “bébé”. Puis c’est le 7e Art qui lui a fait les yeux doux : elle vient de signer un contrat d’option sur les droits pour une adaptation au cinéma.

Quand elle raconte sa soirée, Baya a des étoiles dans les yeux. « Une amie m’a proposé d’aller à la projection de son film Les Harkis. Elle savait que cela pouvait m’intéresser en tant que fille de harkis, mais aussi parce que Philippe Faucon a travaillé sur la radicalisation. » Une thématique qui colle parfaitement à la profession de Baya Streiff, chargée de mission à la Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) pour les questions liées à la laïcité, la citoyenneté et les dérives radicales. « Je travaille toute la semaine à Paris et je n’étais pas sûre de pouvoir rentrer suffisamment tôt à Rouen… »

Le destin lui a donné un coup de pouce : elle est parvenue à se libérer et le train est arrivé à l’heure en gare de Rouen. « Je suis arrivée au cinéma pile au moment où le film commençait. » À l’issue de la séance et du débat, le réalisateur a discuté dans le hall avec les spectateurs. « À un moment, je me suis retrouvée près de lui et comme j’ai toujours un exemplaire de mon roman dans mon sac, j’ai eu l’idée de lui offrir parce qu’il fait écho à ce qu’il raconte dans son film. Ce n’était pas prémédité. »

Deux jours plus tard, le cinéaste lui a envoyé un message, via Facebook, pour lui dire qu’il avait terminé la lecture des Hasards exagérés et qu’il y avait matière à en faire une adaptation au cinéma. « Je me suis dit “C’est une blague !” J’étais dubitative et un peu perdue », se remémore la Rouennaise. Sa réaction a été d’appeler son éditeur pour lui demander quoi faire. Baya Streiff et Philippe Faucon se sont revus pour discuter du projet. La signature du contrat d’option (l’étape avant le contrat de cession des droits) est intervenue début décembre 2022. Cerise sur le gâteau : le cinéaste a aussi proposé à Baya de participer à l’écriture du scénario. « Je suis ravie… »

« Mona, ce n’est pas moi »

« Mona, ce n’est pas moi », précise Baya Streiff. Son personnage central est fille de Harkis comme elle. Comme elle aussi, elle est née dans le camp de Rivesaltes où étaient reléguées les familles restées fidèles à la France et qui ont dû quitter l’Algérie dès 1962. L’auteure, qui n’avait que quelques mois quand sa famille s’est installée à Rouen, a choisi d’écrire la destinée d’une enfant écrasée par le poids du silence. « J’aime bien travailler sur la porosité entre le réel et l’imaginaire », raconte celle qui s’est mise à l’écriture parce qu’elle dévore elle-même les livres et qu’elle a « des choses à dire ».

Elle voulait une héroïne avec un caractère fort : Mona lutte contre toutes les injonctions qui lui sont faites du fait de sa culture, de sa religion, de sa classe sociale et de son origine. Et elle y parvient plutôt bien, même si elle doute et s’interroge sur qui elle est. On suit le chemin de cette jeune fille qui devient femme. On l’accompagne dans ses tourments. On est témoin des secrets qu’elle perce. On s’étonne avec elle de tous ces hasards exagérés qui jalonnent sa vie. Et surtout, on aime l’écriture ciselée et tonique de Baya Streiff.

Les hasards exagérés, de Baya Streiff, éditions 7e Ciel, 294 pages, 20 €.

Vidéo. Hommage national aux Harkis : la France fait un geste :