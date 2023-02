Loi sur les jeux de hasard: la proposition de loi sur les jeux de hasard pas encore soumise au vote

La commission Justice de la Chambre n’a pas examiné mercredi la proposition de loi visant à mieux protéger les personnes s’adonnant aux jeux de hasard, contrairement à ce qui avait été convenu lors de la séance de travail législative précédente.

Le 18 janvier, un vote en première lecture de ce texte porté par Ecolo-Groen (majorité) via les députés Stefaan Van Hecke et Olivier Vajda était attendu. Mais Christophe D’haese (N-VA, opposition) avait attiré l’attention des membres sur une décision en référé du tribunal de première instance de Namur. Il s’agissait d’une affaire dans laquelle 202 parties ont assigné l’État belge : des groupes d’intérêts, des particuliers, des sociétés commerciales et des libraires.