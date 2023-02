Covid, crise énergétique...Au Roeulx, les patrons de la Grimaudière jettent l’éponge: «Cela devenait invivable!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est ce lundi que la nouvelle est tombée telle un couperet. Sur les réseaux sociaux, les patrons de la Grimaudière ont dû annoncer à leurs clients qu’ils renonçaient, la mort dans l’âme, à poursuivre leur activité au sein de l’établissement. « Suite à deux années de crise Covid-19, à une augmentation significative des coûts des matières premières et à celle de plus de 200 % des coûts de l’énergie, nous devons mettre fin à nos activités. De plus, Damien et moi-même rencontrons en ce moment de nombreux problèmes de santé. Nous tenons à remercier toute notre équipe et tous nos clients qui sont bien souvent devenus des amis. (…) En espérant que la Grimaudière rouvrira ses portes au plus vite, » indiquaient-ils dans un communiqué.

Damien Molle (43 ans), l’un des gérants, nous le confirme avec tristesse : les violents coups portés par les crises successives ont fini par les mettre à genoux.