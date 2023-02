Levez le pied sur les routes du Brabant wallon en février: les radars fixes flasheront dès 1 km/h au-delà de la limite autorisée!

Le but de cette campagne de sensibilisation à la vitesse, qui s’étend durant tout le mois de février, est clairement d’améliorer la sécurité routière. Interrogé par nos confrères de La DH, Marc Rézette a relayé quelques chiffres sur l’année 2021 : 15 personnes décédées en Brabant wallon, 44 blessés graves et 1.069 blessés légers. En ajoutant que ces chiffres sont « plutôt stables ».

Si jusqu’à présent les radars étaient réglés avec une marge en faveur des automobilistes, durant le mois de février, il n’en sera rien. Les radars fixes flasheront donc dès 1 km/h au-delà de la limite autorisée. Auparavant, sur une route à 50 km/h, le flash était déclenché dès 60 km/h. Cela ne sera plus le cas.

D’après les derniers chiffres fournis par la police à nos confrères, sur les six premiers mois de 2022, seulement 7 % des excès de vitesse se trouvaient dans la fourchette entre 0 et 10 km/h au-delà. Dans la fourchette supérieure, entre 10 et 20 km/h, cela concerne 70 % des excès de vitesse.