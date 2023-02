D1A: la fin de mercato a été agitée à l’AS Eupen avec trois arrivées!

La première est celle de Loïc Bessilé. Ce défenseur central qui peut également jouer milieu défensif débarque en prêt en provenance du Sporting Charleroi. Formé au FC Toulouse, il a obtenu son premier contrat pro à Bordeaux en 2020 avant de rejoindre les Zèbres en 2021. Loïc Bessilé a disputé 38 rencontres à Charleroi et était un titulaire lorsque le coach actuel d’Eupen, Edward Still, était en poste là-bas. En début de saison, le joueur de 23 ans a notamment inscrit un but face à… Eupen.

Ensuite, c’est un second joueur défensif que le club germanophone a officialisé en la personne d’Oleksandr Filin. Le joueur russo-ukrainien de 26 ans évoluait dernièrement au FC Khimki où il a résilié son contrat en janvier 2023. Il a signé un contrat de 2 ans et demi avec Eupen, soit jusqu’au 30 juin 2025. Au total, avec des passages à Ufa, Tambow et Khimki, il a disputé 56 matchs au total dans la plus haute division russe.

Et après avoir renforcé son secteur défensif, c’est un joueur offensif espagnol qui a été officialisé… ce mercredi matin. Davo a paraphé un contrat jusqu’en 2026. À 28 ans, cet offensif polyvalent semble être une bonne pioche sur papier. Au Wisla Plock (D1 polonaise), il a inscrit 9 buts et donné 3 assists en 18 matchs cette saison. Au cours de sa carrière, Davo a joué en Espagne en Segunda Division pour Rapido de Bouzas, CDD Cerceda, UP Langreo et UD Ibiza. Avec l’UD Ibiza, il a réussi en 2021 à monter dans La Liga 2 et a marqué 5 buts lors des six rencontres du tour final pour la montée. Après une saison complète dans La Liga 2, Davo a été transféré en été 2022 en première division de Pologne, où il a connu beaucoup de succès.