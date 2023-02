Guerre en Ukraine: des perquisitions menées chez des personnalités et administrations ukrainiennes dans le cadre des affaires de corruption

Une série de perquisitions et d’opérations de police visant un oligarque, des administrations et des responsables officiels avait lieu mercredi en Ukraine pour des affaires de corruption, un mal qui ronge ce pays et a notamment touché, en pleine guerre, les approvisionnements de l’armée.

David Arakhamia, le chef du parti du président Volodymyr Zelensky, a annoncé sur Telegram que les opérations de police visaient notamment le milliardaire Igor Kolomoïski, l’ex-ministre de l’Intérieur Arsen Avakov et le fisc ukrainien, tandis que la direction des Douanes a été limogée. De hauts responsables du ministère de la Défense ont également reçu la visite d’enquêteurs.