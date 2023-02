«Il voulait délibérément me faire mal»: l’arrivée d’Islam Slimani à Anderlecht risque de rappeler de mauvais souvenirs à Bjorn Engels...

Anderlecht a finalement trouvé son buteur. Après les échecs Tolu Arokodare (il a préféré Genk) et Amine Salama (Angers a refusé l’offre du RSCA), Anderlecht s’est tourné in extremis vers Islam Slimani, attaquant algérien de 34 ans évoluant à Brest. Il a signé un contrat jusqu’au terme de la saison.

Dans les prochaines semaines, l’Algérien va donc découvrir un huitième championnat dans sa carrière professionnelle. Au sein de ce dernier, il va toutefois retrouver un visage qu’il a déjà croisé : un certain Bjorn Engels...

Désormais actif du côté de l’Antwerp, l’ancien défenseur du Club de Bruges avait affronté le nouvel attaquant du Sporting d’Anderlecht à l’occasion d’un match de Ligue des champions entre les Blauw en Zwart et Leicester en 2016. Lors d’un duel entre les deux joueurs, Slimani n’avait pas hésité à pousser violemment Engels vers son gardien. Un geste totalement gratuit, puisque le défenseur protégeait simplement le ballon et que l’attaquant n’avait aucune chance de récupérer ce dernier. Mais ce geste a eu de graves conséquences pour le Belge...

En effet, l’arrière est tombé sur son épaule, arrachant plusieurs de ses tendons. Ce qui lui a valu une longue indisponibilité... « C’est une blessure très douloureuse », avait expliqué à l’époque le défenseur. « J’ai encore de longs mois de rééducation. Et, quand je suis seul chez moi, sur mon canapé, la réalité me frappe souvent de plein fouet. Je ne comprends pas pourquoi la malchance me poursuit ces dernières années. Je ne peux rien faire de mes journées, à part pleurer de frustration et attendre que mon épaule guérisse. Pendant ce temps, Islam Slimani joue avec Leicester et marque. Cela me rend fou. J’ai regardé les images une centaine de fois, et la colère ne passe pas. Une petite poussée, par frustration, cela peut arriver. Mais, sur les images, on le voit me regarder et préparer son coup. Et pile quand Butelle sort, il me pousse. Comme s’il voulait délibérément me faire mal. Ensuite, il fait semblant d’être innocent. Je ne peux pas tolérer ça. Même quand j’étais au sol, en train de gémir de douleur, il n’est jamais venu prendre de mes nouvelles. Pourtant, il voyait bien tout le mal qu’il m’avait fait. Un autre joueur de Leicester, Danny Drinkwater, s’inquiétait pour moi et est venu discuter avec moi. Mais pas Slimani. À aucun moment. Je ne comprends pas comment on peut montrer si peu d’empathie... »