Il y a des personnes pour qui discuter n’est pas vraiment une option. Lorsqu’on est face à un problème, on privilégie la violence. Adrien, prénom d’emprunt, est impulsif et susceptible. Alors qu’il a à peine 20 ans, le jeune homme se retrouve à Tournai avec un ami. Les deux lascars consomment des boissons alcoolisées. Ils sont dans un état second.

Florian, prénom d’emprunt, est lui présent dans un café avec ses partenaires du volley-ball. Il fête le succès de l’équipe, dans laquelle joue également son petit frère. Ce dernier se rend au distributeur pour enlever de l’argent. Il croise Adrien et son acolyte qui crachent en sa direction, en plus de l’insulter. Le garçon revient sans argent et marqué par ce qui vient de se passer. Florian décide donc d’aller voir les deux rebelles pour leur demander une explication. À peine arrivé, il est victime de coups de la part d’Adrien. Il lui tord le doigt et adresse une gifle. Problématique pour un volleyeur qui se retrouve sur la touche pour plusieurs semaines. « C’est quasi un deuxième métier pour moi. Je n’ai plus joué cette saison-là et ma préparation a été perturbée sérieusement… », constate Florian. Adrien et son camarade finissent par se battre ensemble.