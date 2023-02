Meurtre de Casimiro à Jemappes: «En 2 ans, j’ai changé et je regrette ce que j’ai fait» souligne Logan devant la cour d’assises

Me Jean-Benoît Ronveau et Me Ambre Biefnot contestent la thèse d’un vol avec circonstance aggravante de meurtre, présentée par la partie civile et l’accusation.

Le meurtre et les vols ne sont pas contestés par les avocats de la défense. Toutefois, ils estiment que l’accusé n’était pas animé de l’intention de voler quand il s’est rendu chez Casimiro Da Rocha Barbosa, le 9 août 2020 à Jemappes. Selon les avocats, la relation causale entre les deux infractions n’existe pas.