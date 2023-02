Scène impensable à l’aéroport: ce couple belge abandonne son bébé avant son vol Ryanair à destination de Charleroi, «nous n’avons jamais rien vu de tel» (vidéo)

C’est une situation inouïe qui s’est déroulée à l’aéroport de Ben-Gurion de Tel Aviv en Israël hier. Deux parents belges devaient prendre un vol Ryanair à destination de Charleroi, rapporte The Sun. Le couple n’avait pas de billet pour leur petit garçon pour des raisons que l’on ignore.

Décidés à prendre leur avion, ils ont alors choisi d’abandonner leur bébé dans la poussette et se sont dirigés vers les contrôles de sécurité ! L’aéroport de Tel Aviv confie également que le couple était en retard et précise : « Ils ont laissé la nacelle avec le bébé et ont voulu se rendre au contrôle de sécurité du Terminal 1 pour se rendre à la porte d’embarquement ».