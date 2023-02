Menaces, vente de stupéfiants, usurpation d’identité: la police en opération à Mons vendredi soir

Le commissariat de proximité de Mons-Centre, appuyé par le département de l’intervention, a mené vendredi dernier une opération de sécurisation sur son territoire de 18h à 2h du matin.

Les patrouilles et les contrôles réalisés ont abouti aux résultats suivants : 9 arrestations administratives pour séjours illégaux, 3 p.-v. pour détention de stupéfiants, 1 p.-v. pour vente de stupéfiants, 1 p.-v. pour menaces, 1 p.-v. pour usurpation d’identité, 3 p.-v. pour ports d’arme prohibée (1 couteau et 2 bombes lacrymogènes) et 1 p.-v. pour alcool au volant. La police a aussi effectué un retrait de permis de 15 jours.