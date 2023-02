Depuis la pandémie, les appels à l’aide au centre de prévention du suicide ont explosé : +40% !

Les psychologues de l’association remarquent une très forte augmentation des troubles anxiodépressifs, particulièrement chez les adolescents et les jeunes adultes, avec une multiplication des passages à l’acte et des scarifications. Face à la succession des crises (sanitaire, énergétique, financière…), cette détresse continue de croître au sein de la population.

Or, bien avant ces crises, 5 personnes se donnaient la mort chaque jour en Belgique. En 2019 (dernières données statistiques disponibles), 1.728 personnes se sont suicidées dans notre pays. La Wallonie a le plus grand nombre de décès par suicide. Plus alarmant encore : le suicide est la première cause de mortalité chez les 15-44 ans, devant les cancers et accidents de la route.