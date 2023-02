À Verviers, l’ASBL Espace ViVie fête ses 10 ans: «On veut sensibiliser plus de monde et que les soins soient accessibles à tous»

Cette année, l’Espace ViVie célèbre ses 10 ans d’activité. Situé au numéro 107 de la rue de Liège à Verviers, l’ASBL s’attache à prendre soin des patients atteints d’un cancer. Plus encore, l’objectif majeur de l’Espace ViVie est de proposer une médecine dite « intégrative », qui prend en compte plusieurs facteurs de la vie du patient afin de lui proposer différents soins bien-être. Une façon pour le patient d’être accompagné dans sa maladie et de mieux supporter certains traitements. de videos L’idée derrière Espace ViVie émerge en 2012, lors d’un colloque sur les médecines non conventionnelles et le cancer. Annelore Barbeaux, oncologue au CHR de Verviers, s’y rend avec une diététicienne ainsi que Viviane, une infirmière au CHR de Verviers qui se bat contre un cancer généralisé. « Malheureusement, Viviane, surnommée “Vivi”, est décédée. À sa demande, la collecte de la messe de funérailles est remise à l’espace de bien-être du CHR. C’est comme ça que le projet est né et a ouvert le 18 mars 2013 », explique Annelore Barbeaux, oncologue au CHR de Verviers.

L’Espace ViVie est situé au 107 rue de Liège, à Verviers. - M.DP.

« On s’est rendu compte que la médecine évoluait et que le patient devait être au cœur des soins. On a changé notre façon de voir la médecine, et de la voir de manière plus intégrative. Ça veut dire qu’on intègre tous les aspects de l’être humain, pas seulement sa maladie mais toute la dimension sociale, professionnelle, culturelle… Il y a de multiples facteurs qui sont essentiels à prendre en charge. » D’autres soins viennent dès lors en complément des soins médicaux de base, comme l’alimentation, la gestion du stress, l’activité physique et les soins bien-être.

Le but n'est pas simplement d'apporter du bien-être aux patients, « c'est aussi aider les patients à mieux tolérer et à aller au bout de leur traitement. Ça a un impact réel sur l'efficacité thérapeutique et sur la survie du patient. Ce ne sont pas des soins de luxe, mais essentiels. Par exemple, chez un patient qui est très nauséeux, la réflexologie plantaire permet de réduire ces nausées. » Différents soins individuels sont alors proposés. Des ateliers de groupes sont également prévus, comme la sophrologie ou encore un atelier d'analyse des couleurs et maquillage. Une recherche de fonds permanente « Ces soins, c'est vraiment un investissement sociétal », ajoute le Docteur Annelore Barbeaux. L'ASBL travaille dès lors à la reconnaissance de son travail et est constamment en recherche de subsides et de financement pour continuer à proposer des soins bien-être. « Nous avons eu des aides de la Région wallonne », note Marc Elsen, l'ancien bourgmestre de Verviers qui est président du conseil d'administration de l'ASBL. « Ces aides sont vraiment importantes, car notre objectif est de rendre ces soins accessibles à tous. » L'ASBL prend majoritairement en charge les soins qui sont proposés. « On demande un don symbolique, une participation aux patients de 25 €. Maintenant, tout n'est pas figé, et on sait que ce n'est pas possible pour tout le monde de payer en une fois. » Marc Elsen, président de l'ASBL. - M.DP.