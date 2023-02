«Il ne lui manque plus qu’un but pour rallumer la lumière»: la presse italienne s’enflamme pour Romelu Lukaku!

Romelu Lukaku traverse une période très compliquée à l’Inter Milan. Régulièrement blessé depuis le début de la saison, le Diable rouge est loin des attentes qu’avaient suscitées son retour en Lombardie. Au point de pousser l’Inter à reconsidérer son avenir. Si la situation ne s’améliore pas, le club milanais pourrait décider de ne pas prolonger son prêt au terme de la saison.

Mais la prestation de l’ancien anderlechtois en Coupe d’Italie ce mardi, lors de la victoire de l’Inter contre l’Atalanta, a de quoi redonner de l’espoir aux Nerazzurris. Après une première période en demi-teinte, Lukaku a offert une deuxième mi-temps très encourageante, comme le souligne la Gazzetta dello Sport, qui écrit que l’Inter a retrouvé « le vrai Lukaku ». « Il ne lui manque plus qu’un but pour rallumer la lumière », a titré le quotidien italien.

« Il est le premier à savoir que le chemin à parcourir est encore long et que sa condition physique doit beaucoup s’améliorer », poursuit la Gazzetta. « Le signal donné aux hommes de Gasperini était cependant important. Quand l’équipe a renoncé aux longs ballons et l’a servi… Le Belge, à l’entrée de la surface, s’est positionné comme un pivot de basket-ball et les lumières se sont rallumées à San Siro. Et Romelu a été une fois de plus le phare du jeu, le soutien de plusieurs actions dangereuses ».

Privé de but depuis le 26 octobre 2022, Romelu Lukaku va désormais devoir enchaîner pour retrouver sa place de titulaire indiscutable dans le onze de Simone Inzaghi.