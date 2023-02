La future crèche de Colfontaine pourra accueillir plus d’enfants que prévu: sur site, à Pâturages, la démolition du chancre vient de débuter

Lire aussi lirsia-demenage-son-projet-de-creche-colfontaine-ce-sera-paturages-pas-wasmes

Un chancre disparaît

C’est donc un chancre qui va disparaître du quartier. « L’estimation budgétaire était de 3 millions d’euros pour construire le siège administratif de l’IRSIA ainsi que la crèche et ses abords. Nous avons négocié avec la Région wallonne dans le cadre du précédent Plan Cigogne et nous avions obtenu 28 places. Nous avons introduit un complément au dossier et nous avons obtenu 7 places d’accueil en plus, soit 35 lits en tout », se réjouit Mathieu Messin qui détaille les subsides obtenus : « Un million d’euros de subsides environ via le Plan Cigogne et 584.000 € de l’assurance car on reconstruit sur ce site incendié. Ça a pris plus de temps que prévu mais on a essayé d’aller chercher des subsides aussi pour la démolition. On a obtenu 90.000 € sur les 140.000 € que coûte la démolition auprès du ministre Collignon », se félicite le président de l’IRSIA.