Depuis mercredi, les visites guidées sont élargies à l’Hôtel de Ville de Bruxelles

Ce projet d’ouverture au public comporte un important élargissement des plages de visite. De 6 visites par semaine (mercredi et dimanche), la plateforme www.bruxelles.be/hotel-de-ville proposera désormais jusqu’à 27 visites étalées du mercredi au dimanche. Toutes les visites sont accompagnées d’un guide et durent une heure.

Tarif: gratuit pour les enfants en dessous de 7 ans, 6€ pour les enfants de 7 à 18 ans, les étudiants, séniors et les habitants et le personnel de la Ville de Bruxelles, 10€ pour un Pack Famille et 15€ pour un adulte.

La visite classique permet d’en apprendre davantage sur les différentes périodes de construction du bâtiment en observant la façade principale donnant sur la Grand Place et la cour de l’Hôtel de Ville. Le public aura ensuite l’occasion d’admirer les bureaux d’apparat, toutes les salles principales et les galeries (Cabinet du Bourgmestre, Salle du Conseil communal, Salle Maximilienne, Salle des Mariages, Salle Gothique, Galerie des Portraits, Galerie Grangé, etc.). Dans un premier temps, ces visites ont lieu le mercredi, vendredi, samedi et dimanche, en français, néerlandais ou anglais et par groupe de 25 personnes maximum.