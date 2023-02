Le carrefour entre la place du Marché et Féronstrée à Liège fermé pendant près d’un mois

Pour accéder à Hors-Château, une déviation est prévue via les rues Léopold, de la Cathédrale, Nagelmackers, les quais de Meuse, les rues des Aveugles, de la Résistance et Crève-Coeur.

Un accès vers Feronstrée, exclusivement réservé aux riverains et aux livraisons, est possible via le pont des Arches puis rues du Pied-du-Pont des Arches, de la Cité, du Pont, de la Boucherie et Potiérue.