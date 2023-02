«NCIS: enquêtes spéciales»: on vous raconte les coulisses du départ bien gardé de Mark «Gibbs» Harmon

Dans un premier temps, aucun fan n’a cru à ce coup de théâtre… qui est pourtant bien vrai ! Ces mots ont été parmi les derniers prononcés par Mark Harmon dans la peau de son personnage phare, qu’il incarnait depuis la naissance de la série, le 23 septembre 2003, sur la chaîne CBS. Et pour surprendre le spectateur, il avait demandé à ses collègues, scénaristes, acteurs et techniciens, de ne parler à personne de ce départ.

La dix-neuvième saison de « NCIS : enquêtes spéciales », qui démarre ce mercredi 1er février sur RTL-TVI, restera à jamais dans les annales du petit écran. En effet, au terme de son quatrième épisode, alors qu’il vient de résoudre une nouvelle affaire en Alaska, le chef Gibbs dit à son coéquipier Timothy McGee (Sean Murray) : « Je ne rentre pas chez moi, cet endroit m’apporte une paix que je n’avais jamais ressentie depuis la mort de Shannon et Kelly (sa femme et sa fille). Je n’ai pas envie que ça s’arrête, donc je reste ici. »

Aux Etats-Unis, c’est le 11 octobre 2021 que celui-ci a eu lieu. Mais l’acteur, qui venait alors de fêter ses 70 ans, a attendu plusieurs mois avant d’expliquer sa décision. « Ce qui a toujours compté pour moi, c’est que mes personnages gardent leur fraîcheur et demeurent motivants. » Traduction : il trouvait moins de plaisir qu’avant à jouer Gibbs, qui lui rapportait quand même 80 millions d’euros par an. « Il a eu le parcours qu’il devait avoir, je trouve. »

Avant lui – précisément, en 2016 –, Michael Weatherly, dit Tony DiNozzo, autre pilier du feuilleton, avait aussi mis les bouts. Donc le public et les médias se sont demandés si ce dernier survivrait à ces grosses désertions. Contre toute attente, il a continué à rassembler le même nombre de fidèles, entre six et sept millions chaque semaine. Le nom de Mark Harmon est resté au générique de toute la saison19, et l’homme fait toujours partie des producteurs exécutifs. « Ça lui arrive de se pointer sur le plateau », a révélé Sean Murray. « Ce n’est pas comme s’il avait plié bagage et quitté la ville. Il est toujours là ! »

Reviendra, reviendra pas ?

L’intéressé a aussi donné de l’espoir à tous ceux qui le pleurent, en suggérant qu’il pourrait un jour revenir. « Je n’ai pas pris ma retraite. Et à ce que je sache, Gibbs vit toujours en Alaska… » a-t-il rappelé. « On l’a vraiment laissé dans un endroit magique », a pour sa part insisté le showrunner et producteur exécutif, Steve Binder. « Je le vois comme je ne l’ai jamais vu, dans une rivière, heureux, un couteau dans la poche et un poisson sur son bateau. Je veux qu’on continue à l’imaginer dans cet état. »

Et d’ajouter : « Il y a de la place pour son retour, mais il faut trouver une histoire vraiment excitante pour lui, et pour nous. On ne veut pas d’un come-back bon marché, il faut qu’il revienne pour une super raison. Dans la majorité des séries, les scénaristes ne savent pas combien de temps ils ont pour déplier leurs intrigues. Nous, on travaille sur une échelle de temps beaucoup plus longue. »

Outre-Atlantique, la moitié de la saison 20 a déjà été livrée et le nom de Mark Harmon ne figure plus à son générique. Les audiences sont toujours stables et satisfaisantes, donc aucun changement n’est prévu pour l’instant. Ni le retour de Gibbs, ni son remplacement officiel, même si l’agent vétéran Alden Parker (Gary « The Good Fight » Cole), arrivé timidement dans la saison 19, fait penser à lui à plusieurs égards.

Troisième série la plus ancienne toujours en activité, « NCIS : enquêtes spéciales » n’est donc pas affectée par les départs et retours (n’est-ce pas, Cote de Pablo ?) de ses comédiens. Une leçon d’humilité pour eux.